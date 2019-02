Trattato antimissili INF: anche Mosca sospende l'accordo

Dopo il passo indietro di Washington dal Trattato antimissili INF, anche Mosca sospende la propria partecipazione dall'accordo del 1987, firmato – all'epoca - da Reagan e Gorbaciov. L'annuncio è stato fatto da Vladimir Putin, nel corso di un incontro con i Ministri alla Difesa e agli Esteri. Trump – nei giorni scorsi - aveva accusato la Russia di aver violato il trattato per anni. Il Cremlino aveva replicato sostenendo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato l'accordo, dopo l'installazione del cosiddetto “scudo spaziale” nell'Europa dell'Est: basato su missili intercettori che potrebbero facilmente diventare armi offensive. “La Russia – ha comunque sottolineato oggi Putin - non intende essere trascinata in una corsa agli armamenti”. Washington punta ora ad un nuovo trattato che coinvolga più paesi, in particolare la Cina. L'ONU, dal canto suo, ha chiesto di utilizzare una finestra di altri 180 giorni per risolvere le differenze, anche se prevale lo scetticismo.