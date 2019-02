Brexit: un piano per salvare la Regina in caso di disordini

Esiste un piano segreto per portare in un luogo sicuro la Regina e altri membri della famiglia reale nel caso di disordini scatenati da una Brexit con 'no deal'. Ne riferisce il Sunday Times. Il programma è ispirato ad interventi pensati durante la Guerra Fredda e ora rispolverati. Sarebbe originariamente stato pensato per scattare nel caso di attacco nucleare dall'Unione Sovietica. Paura del caos Brexit anche per la Nissan, che ha deciso di non produrre più in Gb il suo suv X-Trail.