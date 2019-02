15 anni di Facebook, la sociologa Lella Mazzoli: "Accessi diminuiscono, è un social 'vecchio'"

Il 4 febbraio 2004, 15 anni fa, nasceva Facebook. Un social network partito dagli ambienti universitari e diventato, negli anni, un colosso dell'economia digitale con più di due miliardi di utilizzatori. Nel corso del tempo, ha acquisito altri servizi come WhatsApp, il social network Instagram, ha aggiunto sempre nuove funzionalità ed è diventato un punto di riferimento per le nostre vite.



Ne abbiamo parlato con la sociologa Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino. Mazzoli commenta i dati su una diminuzione degli accessi al social guidato da Mark Zuckerberg, specie tra i più giovani. "E' un social 'vecchio'", afferma la sociologa. Il futuro, prosegue, sarà caratterizzato da reti sociali dedicate alle fotografie e ai video. Instagram ne è un esempio.



mt



Nel video, l'intervista a Lella Mazzoli, direttrice dell'Ifg di Urbino