4 febbraio 2004: nasce Facebook

4 febbraio 2004. Nasce Facebook, il sito fondato da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.



Inizialmente è progettato per i soli studenti di Harvard, ben presto viene esteso ad altre facoltà della zona di Boston, della Ivy League e della Stanford University, per poi aprirsi anche agli studenti delle scuole superiori e, infine, a chiunque dichiari di avere più di 13 anni.



Oggi conta oltre due miliardi di utenti ed è il terzo sito più visitato al mondo dopo Google e YouTube.

Ha cambiato profondamente molti aspetti legati alla socializzazione e all'interazione tra individui, sia sul piano privato che quello economico e commerciale.



Il nome "Facebook" prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti, che alcune università statunitensi distribuiscono all'inizio dell'anno accademico per aiutare gli iscritti a socializzare tra loro.