Venezuela: Gran Bretagna, Francia, Austria e Spagna riconoscono Juan Guaidò

Riconoscimento ufficiale da parte di Gran Bretagna, Francia, Austria e Spagna per Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, fino alle prossime elezioni presidenziali. Annunci in tal senso sono stati fatti, quasi in contemporanea, dal premier spagnolo Sanchez, dal cancelliere austriaco Kurz e dai ministri degli esteri di Parigi, Le Drian, e di Londra, Jeremy Hunt, mentre Parigi dà legittimità a Guaidò di indire le elezioni presidenziali. Mosca intanto condanna la dichiarazione del presidente Usa Trump sulla possibilità di usare la forza: "Mina il diritto internazionale".