Spagna: si va ad elezioni anticipate il 28 aprile

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato ai suoi ministri che le elezioni generali anticipate si terranno il 28 aprile prossimo. Lo riportano i media spagnoli. La Borsa spagnola non teme le elezioni politiche anticipate con l'indice Ibex 35 che guadagna lo 0,3% a 8.974 punti.



Madrid aveva avviato la seduta invariata per poi passare in rialzo dopo l'annuncio delle elezioni generali da parte del premier Pedro Sanchez.