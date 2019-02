È morto l'attore Bruno Ganz, celebre per l'interpretazione di Hitler

L'attore svizzero, di madre italiana, Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management.



Molti i film importanti in cui ha recitato, ma ebbe grande successo soprattutto per la straordinaria interpretazione di Adolf Hitler ne "La Caduta" di Oliver Hirschbiegel. In particolare una scena del film è diventata cult per le innumerevoli parodie che ne sono state fatte sulla rete. In precedenza, nel 2000, in Italia divenne celebre per il ruolo di Fernando in "Pane e Tulipani" di Silvio Soldini. Sotto la regia di Wim Wenders si ricordano "L'amico americano" 1977 e "Il cielo sopra Berlino" 1987. Ha lavorato inoltre sui set di registi come Eric Rohmer, Volker Schloendorff e Werner Herzog. Ganz va ricordato anche come interprete teatrale (con lavori fra l'altro di Goethe e Brecht). Nel 2010 ha ricevuto l'European Film Academy Lifetime Achievement Award. Nel 2017 gli è stato attribuito il Premio d'onore del cinema svizzero, riconoscimento alla carriera.







