“Non c'è più tempo”, l’ONU annuncia la roadmap in vista della COP25

In vista della COP25, in programma per il prossimo settembre in Cile, le Nazioni Unite annunciano una roadmap per arrivare preparati a uno degli eventi più importanti sul clima a livello globale. È necessario – secondo quanto riferito anche Presidente dell’Assemblea Generale dell’ONU, Maria Fernanda Espinosa - che gli impegni per raggiungere quanto stabilito dagli Accordi di Parigi del 2015 su gestione delle emissioni di gas a effetto serra, mitigazione, adattamento e finanziamento, che entreranno in vigore nel 2020, vengano almeno quintuplicati. In pratica, la politica sta andando a rilento rispetto agli obiettivi e, soprattutto, rispetto all'azione antropogenica sul clima.



Il 28 marzo è così in programma l’Assemblea generale ad alto livello sul clima e lo sviluppo sostenibile per tutti, che intende consolidare il successo della COP24 di Katowice e il regolamento stabilito in quella sede per segnalare le emissioni e i progressi compiuti nel loro taglio, ogni anno a partire dal 2024. Il 30 giugno, invece, è in programma un evento di “inventario” ad Abu Dhabi, seguito da un forum politico di alto livello, durante il quale si procederà a un riesame dei progressi compiuti nella realizzazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (“azione urgente per combattere i cambiamenti climatici e il suo impatto”).



Luis Alfonso de Alba, l’inviato speciale dell’ONU che fornirà leadership, guida e direzione strategica al vertice sul clima 2019, ha chiesto un aumento delle ambizioni, ricordando ai delegati che sono rimasti solo tra 10 e 12 anni per raggiungere gli obiettivi.



fm