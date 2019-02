17 febbraio 1936: esordisce l'Uomo Mascherato, il primo supereroe

Prima dell'arrivo di Superman e Batman il mondo aveva già conosciuto il primo supereroe dei fumetti grazie al talento dello sceneggiatore Lee Falk e del disegnatore Ray Moore.



L'Uomo mascherato, noto in originale come "The Phantom", ha il primato di essere il primo eroe in calzamaglia conosciuto. Esordisce il 17 febbraio 1936 in una serie di striscie in bianco e nero nel New York American Journal in trame avventurose sostenute da immaginario fantastico con aspetti mitologici, risvolti psicologici, tematiche noir, modernismo ed ecologia.



Il personaggio è il discendente di una stirpe di difensori dell'Isola Eden e dalla sua base nella Caverna del Teschio la protegge da tutte le minacce. Non ha superpoteri specifici, ma le sue caratteristiche psicofisiche sono al limite del sovrumano ed eccelle in forza, velocità, intelligenza, logica e intuizione. Come gli eroi moderni ha un forte senso di giustizia e un alto coraggio e con il suo grande autocontrollo riesce a sopportare i colpi peggiori dei suoi nemici.



Tradotto in 60 paesi, il personaggio indossa colori diversi a seconda della nazione. In America indossa un costume viola, mentre in Scandinavia blu, in Nuova Zalanda marrone, mentre in Italia è sempre stato tradizionalmente rosso. Nel 1996 fu anche fatto un film per il cinema, che in Italia fu distribuito direttamente per l'home video.