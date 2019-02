La Chiesa e gli abusi sui minori: per la prima volta se ne parla in un convegno ufficiale

Papa Francesco ha fortemente voluto l'appuntamento, da giovedì a domenica prossimi

Per la prima volta nella sua storia, la Chiesa affronta il tema della protezione dei minori, in un apposito convegno.



E' uno degli appuntamenti più attesi, forse il più atteso in assoluto dell'intero pontificato di Papa Francesco, e che ci sia grande attesa si vede anche dalla sala stampa vaticana, decisamente gremita per la presentazione del convegno in programma da giovedì a domenica prossimi, “La protezione dei minori nella Chiesa”.

Il Papa parlerà due volte, un discorso introduttivo, così lo ha definito Padre Lombardi che modererà le giornate, nella prima mattinata, e soprattutto domenica, per trarre le conclusioni di quello che è il primo vertice in assoluto a parlare di un tema così delicato e così poco affrontato, finora, dalla Chiesa, come quello degli abusi sui minori. La piaga della pedofilia, sono state le parole del Pontefice stesso, rappresenta “una sfida urgente del nostro tempo”, e impone “un atto di forte responsabilità pastorale”.

Invitate al convegno anche le vittime, che racconteranno le loro tragiche esperienze di abusi, alcune rimaste silenti per anni.

Un segnale molto forte Papa Bergoglio ha già voluto darlo con la decisione, inappellabile, nei confronti dell'ex cardinale arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, ridotto allo stato laicale, riconosciuto colpevole di abusi su un chierichetto 16enne. Un altro terremoto che ha scosso i fedeli statunitensi, già provati da altri scandali come quello del cardinale Law, morto nel 2017, accusato di aver coperto tantissimi casi di pedofilia.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Sergio Mora, vaticanista del "Latinoamerican News"