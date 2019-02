21 febbraio 1959: nasce il simbolo della pace

60 anni fa il mondo sembrava sull'orlo di una guerra distruttiva su tutti i fronti. Di fronte alla minaccia di un imminente conflitto fra USA e URSS si formò un comitato noto come Direct Action Committee Against Nuclear War, attivo in Inghilterra per chiedere il disarmo nucleare in tutti i paesi.



Fra i membri del gruppo c'era Gerald Holtom, disegnatore laureatosi al Royal College of Art di Londra. Fu lui ad ideare il simbolo combinando la lettera N e la D dell'alfabeto semaforico, che indicavano le parole Nuclear Disarment, all'interno di un cerchio che rappresentava la terra.



Il debutto ufficiale del simbolo avvenne ad aprile in occasione di una marcia partita da Trafalgar Square e diretta alla fabbrica d'armi di Aldermaston. In breve tempo si diffuse su scala globale e oggi rappresenta universalmente il simbolo della pace.