Abusi sessuali sui minori, Papa Francesco chiede "misure concrete, non semplici condanne"

Iniziato lo storico convegno in Vaticano. Tra le proposte, spretare i religiosi colpevoli e verificare la loro fedina penale

In Vaticano iniziato il primo convegno dedicato alla protezione dei minori nella Chiesa. Per il Papa, il popolo aspetta “atti concreti”.



Aprendo i lavori nell'aula del Sinodo, Papa Francesco ha indicato la via ed ora spetterà agli uomini di Chiesa trovare gli strumenti per metterla in pratica.

Sì, ma come? Le varie Commissioni e Conferenze Episcopali impegnate nello storico appuntamento, hanno già scritto alcuni spunti di riflessione che potrebbero convogliare in un vademecum: tra le proposte, quella di spretare sacerdoti e vescovi colpevoli di abuso sessuale su minori, o verificare la fedina penale di tutti i religiosi, o ancora istituire un organismo di facile accesso per le vittime che vogliano denunciare i reati. L'arcivescovo di Malta, monsignor Scicluna, propone anche una maggior selezione nella scelta di possibili candidati alla leadership di vescovi.

Atti concreti sono soprattutto gli abusati a chiederli, da anni. Una delegazione ha incontrato il Comitato organizzatore del convegno, per due ore. Purtroppo il Papa non c'era, anche se loro ci contavano, per potergli parlare a cuore aperto e chiedergli, come atto di buona volontà, la rimozione immediata di quei vescovi che hanno insabbiato tanti casi.

Francesco Zanardi subì abusi per anni da un prete. La giustizia, nel suo caso, non si è vista.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Francesco Zanardi presidente di Rete l'Abuso