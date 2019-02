Abusi sui minori, in Vaticano arriva il rapporto Onu sulle violenze ai bambini

Padre Lombardi ai partecipanti del convegno: "Papa Francesco ha voluto che lo leggessimo"

Seconda giornata di lavori, in Vaticano, per il convegno “La protezione dei minori nella Chiesa”, storico appuntamento che affronta per la prima volta, apertamente, lo scandalo della pedofilia da parte di appartenenti al mondo clericale. Il moderatore dei lavori, Padre Federico Lombardi, ha comunicato di aver messo a disposizione di tutti i partecipanti la documentazione ufficiale delle Nazioni Unite sulla lotta contro la violenza ai bambini: “Era desiderio del Papa che avessimo questo rapporto”, ha detto Lombardi che ha anche letto una lettera di Marta Santos Pais, rappresentante del segretariato generale Onu per la lotta alla violenza sui minori, e che si aspetta positivi auspici sull'incontro in Vaticano. Parla anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha rilasciato interviste per dire che “il dolore più grande è pensare a chi non ha la forza di parlare degli abusi. Le vittime che hanno esternato alla fine sono una minoranza”, ha concluso. Il convegno si concluderà domenica, con l'intervento finale di Papa Francesco.