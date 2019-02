Venezuela: Maduro chiude la frontiera con la Colombia e impedisce l'arrivo degli aiuti

I militari sparano al confine contro un blocco di indigeni Pemon: due morti

Il governo venezuelano ha ordinato chiusura parziale del confine con la Colombia, alla vigilia dell'attesa consegna di aiuti umanitari supportata dagli Stati Uniti e osteggiata dal presidente Nicolas Maduro.



Il vicepresidente Delcy Rodriguez ha dichiarato su Twitter che la chiusura temporanea di tre incroci nello stato di Tachira avviene a causa delle "minacce gravi e illegali" contro la pace e la sovranità del Venezuela provenienti dal governo della Colombia. L'area di confine è dove i sostenitori del leader dell'opposizione Juan Guaidò stanno cercando di consegnare diverse tonnellate di cibo e forniture mediche trasportate in aereo in Colombia negli ultimi giorni dall'amministrazione di Trump.



Ieri i militari venezuelani avevano aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran Sabana, a poca distanza dalla frontiera con il Brasile, uccidendo due persone e ferendone almeno altre 14. Un atto che ha portato alla condanna, in mattinata, da parte degli Stati Uniti. "Vergognose violazioni dei diritti umani da parte di Maduro e coloro che stanno eseguendo i suoi ordini non resteranno impunite": scrive la Casa Bianca. Washington, riporta il Guardian, ha inoltre esortato le forze armate venezuelane a permettere l'ingresso degli aiuti umanitari nel Paese.