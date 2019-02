27 febbraio 2016: Ennio Morricone entra nella Hall of Fame di Hollywood

Musicista di fama mondiale, con oltre 100 brani classici composti per il cinema, Ennio Morricone è amatissimo nel mondo per la versatilità, prolificità e influenza delle sue colonne sonore.



Già nel 2007 era stato premiato con l'Oscar onorario alla carriera "per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film", mentre nel 2016 arriva un'altra consacrazione con l'attribuzione della stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame. Alla cerimonia di premiazione era presente, fra gli altri, il regista Quentin Tarantino, per cui Morricone ha composto la colonna sonora per il film "Hateful eight".



"Devo cercare di realizzare una colonna sonora che piaccia sia al regista, sia al pubblico, ma soprattutto deve piacere anche a me, perché altrimenti non sono contento - commentò il compositore per l'occasione- io devo essere contento prima del regista. Non posso tradire la mia musica."