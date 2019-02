Israele: Avvocato Generale annuncia incriminazione Netanyahu. Laburisti chiedono dimissioni Premier

L'Avvocato Generale dello Stato ha stabilito di incriminare Benyamin Netanyahu per sospetta corruzione e frode in 3 inchieste che lo coinvolgono. Lo affermano i media, aggiungendo che al Premier israeliano – che ha sempre respinto le accuse - sarà data la facoltà di difendersi in un'audizione prima della decisione definitiva. Tutto ciò a 40 giorni dalle elezioni. Il leader del partito laburista all'opposizione, Avi Gabbai, ha invocato le dimissioni immediate di Netanyahu. Da parte sua il Likud replica che il Premier è vittima di una '”persecuzione”, e va reputato innocente fino a quando un tribunale non abbia emesso una sentenza nei suoi confronti.