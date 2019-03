Musica: morto cantante dei Prodigy

Il cantante dei Prodigy, Keith Flint, 49 anni, è stato trovato morto nella propria abitazione a Dunmow, Essex. Lo riferisce il Daily Star.



La morte non viene considerata sospetta e verrà preparato un dossier per il medico legale", ha spiegato la polizia, che è stata chiamata questa mattina intorno alle 8 ora locale e non ha potuto fare altro che constatare la morte del cantante.



Partito come ballerino dei Prodigy, è poi diventato vocalist del gruppo britannico, dall'album Experience a The Fat of the Land, il maggior successo di vendite. Tra i brani più noti, Breathe, Smack My Bitch Up, Firestarter.



"È con profondissimo shock e tristezza che confermiamo la morte del nostro fratelli e grande amico Keith Flint", ha scritto la band, considerata tra gli esponenti di spicco del Big Beat anni '90. " È stato "un vero pioniere, un innovatore, una leggenda. Ci mancherà per sempre. Grazie a tutti per il rispetto della privacy in questo momento così difficile".