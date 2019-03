Usa: tornado in Alabama uccide 23 persone

Allerta meteo anche in Georgia, Florida e South Carolina

Una catastrofe, l'ha definita lo sceriffo della Contea di Lee; che ha provocato almeno 23 morti – tra i quali anche bambini – ed un numero imprecisato di feriti. Il primo tornado che si è abbattuto sull'Alabama era largo circa 800 metri, con venti intorno ai 250 chilometri l'ora. Ha spazzato via tutto ciò che ha incontrato per diverse miglia: alberi, case prefabbricate. La cittadina più colpita è stata Beauregrad: ad est della capitale Montgomery. 150 i soccorritori sul posto. Ma le trombe d'aria si sono susseguite per diverse ore, in un'area vastissima comprendente anche Georgia, Florida e South Carolina. Il Presidente Trump, nell'esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime, ha invitato tutti alla massima prudenza, perché l'allerta meteo non è ancora cessata. Almeno 6.000 abitazioni sono rimaste al buio; in molte altre si sono verificate sporadiche interruzioni dell’energia elettrica.