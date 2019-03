6 marzo 1983: in commercio il primo telefono cellulare

Il primo cellulare in commercio fu lanciato il 6 marzo 1983 dalla Motorola. Si chiamava DynTAC 8000x, era alto 25 cm, pesava 800 grammi e, con la sua forma rettangolare sembrava un walkie-talkie.



Per realizzarlo l'azienda spese un milione di dollari, dopo anni di sperimentazioni partite negli anni '70 dal progetto dell'ingegnere Martin Cooper. Con il prezzo al pubblico di 4000 dollari solo i più benestanti se lo potevano permettere. Con una batteria che durava al massimo un'ora, ma che ne richiedeva dieci per il caricamento, venne soprannominato da tanti "il mattone" per la sua mole.



Fu comunque un esperimento importante, che segnò l'inizio di una rivoluzione tecnologica che sarebbe esplosa 15 anni più tardi, fra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni '2000, in cui i cellulari iniziarono ad entrare nelle tasche di tutto il mondo.