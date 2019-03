10 marzo: Mario Day

Oggi viene celebrata una delle più famose icone dei videogiochi del mondo: l'idraulico Super Mario, protagonista di oltre 200 videogiochi nella nintendo. La data scelta non è casuale: abbreviando il mese di marzo davanti al giorno di oggi (secondo la tradizione inglese), si ottiene l'acronimo Mar.10, similare a Mario.



Un'occasione per celebrare la mascotte della Nintendo, che dall'esordio nelle sale giochi nel 1981 con Donkey Kong ha conquistato il cuore di milioni di giocatori, con oltre 262 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo.



Inizialmente chiamato Jumpman per il suo talento nel saltare i barili, Mario negli anni ha saputo spaziare fra più generi e ha saputo adattarsi ai tempi di balzo in balzo, dai primi giochi in 25 colori, fino agli attuali in altissima definizione. Fra gli innumerevoli titoli degni di menzione ricordiamo il primo Super Mario Bros., il suo esordio in 3d con Super Mario 64 e Super Mario Odissey, il titolo più recente di una saga di videogiochi destinata a proseguire e ad evolversi continuamente negli anni a venire.