Brexit: May, oggi è il giorno della verità

L'accordo sulla Brexit offre garanzie 'legalmente vincolanti' sul backstop, ha detto la premier May alla Camera dei Comuni aprendo il dibattito sul secondo voto di ratifica. Si decide, ha avvertito, fra 'questo accordo' e il rischio che 'la Brexit vada perduta'. 'Oggi è il giorno, è il tempo di attuare ciò che il popolo, non questa Camera, ha stabilito nel referendum sulla Brexit, chiedendo un cambiamento'.



L'accordo sulla Brexit di Theresa May è condannato, nelle aspettative del suo ex ministro degli Esteri brexiteer Boris Johnson, che conferma ai Comuni il suo 'no' a quella che definisce "un'umiliazione" dell'Ue. Johnson invita il Regno Unito a reagire "come un grande Paese e non timorosamente" al rifiuto di Bruxelles di concedere le garanzie minime che lui si sarebbe aspettato sul backstop irlandese e a scegliere la strada del no deal. "Una strada più difficile all'inizio", ammette, ma ormai "l'unica strada possibile".