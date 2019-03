Usa: mazzette per ingresso figli a college, molti vip

Bufera su alcune delle più prestigiose università Usa, da Yale a Stanford, travolte da un' inchiesta sul pagamento di mazzette per l'ammissione dei figli di ricchi imprenditori e di attrici di Hollywood, come Felicity Huffman, resa famosa dalla serie tv 'Casalinghe disperate'. La procura di Boston ha incriminato 50 persone, tra cui coach e counselor privati accusati di aver ricevuto milioni di dollari per aiutare gli studenti ad essere ammessi come atleti a prescindere dalle loro abilità accademiche o sportive.



L'attrice Felicity Huffman è stata arrestata ed e' accusata di aver pagato 15 mila dollari per agevolare l'ingresso della figlia. In manette anche un'altra star di Hollywood, Lori Loughlin, nota per la sua partecipazione alla sitcom 'Full House'.