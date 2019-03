14 marzo: Pi Greco Day

Prodotto del rapporto fra la circonferenza del cerchio e il suo diametro, il Pi Greco serve a calcolare area e circonferenza del cerchio. I matematici festeggiano questo numero il 14 marzo perché nel sistema anglosassone questa data si scrive 03/14, come il Pi Greco che equivale a 3,14. Inaugurata nel 1988 all'Exploratium di San Francisco ad opera del fisico Larry Shaw, la tradizione del Pi-day si è rapidamente estesa in tutto il mondo.



Sarebbe impossibile fare tornare i conti senza il "Re dei numeri" che viene utilizzato in moltissime leggi della fisica e innumerevoli applicazioni pratiche. Senza di lui gli smartphone smetterebbero di squillare, i satelliti devierebbero dalle loro orbite, i mercati finanziari diventerebbero imprevedibili.



Il dolce scelto per festeggiare la giornata è tradizionalmente la crostata, scelta anche per l'assonanza del nome inglese "pie" al "pi". Una tradizione iniziata durante la prima celebrazione infatti le persone che parteciparono all’Exploratium marciarono attorno ad un edificio e poi mangiarono crostate di frutta preparate per l’occasione.



Tante le iniziative promosse in Italia per la giornata del 14 marzo. La più grande è quella promossa dal Miur, che per il terzo anno consecutivo organizza una grande sfida online con centinaia di scuole collegate in diretta streaming per gareggiare a colpi di matematica.