Etiopia: aereo caduto, mezzo mondo vieta Boeing Max, non gli Usa

Si allunga la lista dei paesi che vietano il volo dei Boeing 737 Max 8, compresa l'Italia: ultimi in ordine di tempo Emirati Arabi, Nuova Zelanda e Figi. Tra i pochi a non aver chiuso i cieli al velivolo rimasto coinvolto in due catastrofi aeree in meno di 5 mesi ci sono gli Usa: non ci sono le basi per farlo, secondo la Faa. Il costruttore di aeromobili statunitense ha bruciato intanto 27 miliardi di dollari nelle ultime due sedute in Borsa, perdendo complessivamente l'11%.