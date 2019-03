Brexit: bocciato il 'No deal' oggi voto su rinvio breve

Bocciato il no deal, il governo britannico metterà oggi ai voti una mozione in cui chiederà alla Camera dei comuni di scegliere tra il via libera a un accordo sulla Brexit entro mercoledì prossimo e uno a più lungo termine. Londra taglia intanto i dazi per 12 mesi su gran parte dei prodotti importati, ma non basta alle imprese britanniche. Recupera terreno la sterlina.