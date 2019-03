Nuova Zelanda: sparatorie in due moschee. La premier Ardern: "attacco terroristico"

Ci sarebbero 49 morti e decine di feriti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch. L'attacco è stato rivendicato da Brenton Tarrant un australiano di 28 anni per motivazioni anti immigrati.



Tre uomini e una donna sono stati arrestati, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità stanno chiedendo ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi improvvisati trovati all'interno di veicoli.



L'autore degli attacchi odierni ha ripreso la strage in diretta streaming. Il video, pubblicato su Facebook, è durato 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network. Le due mitragliatrici usate dall'autore della strage nelle moschee di Christchurch erano coperte con scritte in inchiostro bianco che facevano riferimento ad antiche battaglie e più recenti attacchi contro le comunità musulmane: tra queste, una riportava anche il nome 'Luca Traini', l'estremista di destra autore dell'attacco contro migranti compiuto l'anno scorso a Macerata.



La premier Ardern parla di "uno dei giorni più bui" per il Paese e afferma che l'azione è stata frutto di un "attacco terroristico".