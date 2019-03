Parigi: tornano i 'Gilet gialli'. Verso Eliseo, respinti da idranti polizia

Situazione complicata per l'ordine pubblico a Parigi.

Folti gruppi di gilet gialli e di black bloc hanno tentato di aggirare gli sbarramenti della polizia per raggiungere l'Eliseo ma sono stati respinti con lacrimogeni e getti di idrante sull'avenue Franklin Roosevelt. Sul percorso, sono proseguiti i saccheggi e le devastazioni che contraddistinguono questa giornata di proteste. In particolare è stato preso di mira, dopo il Fouquet's, il Disney Store, che ha riportato danni molto gravi. In fiamme parecchie barricate al centro degli Champs-Elysees e delle strade adiacenti.



Già 20 fermati dalla polizia mentre centinaia di manifestanti sono in arrivo per quello che era stato annunciato come un 'ultimatum a Macron'. Nella capitale previsti anche altri tre cortei.