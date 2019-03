20 Marzo: Giornata Internazionale della Felicità

Oggi, 20 marzo, come ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della felicità istituita nel 2012 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Oggi si riconosce l'importanza della felicità nella vita delle persone di tutto il mondo che per l'ONU è raggiungibile ponendosi tre grandi obiettivi: la fine della povertà, la riduzione delle disuguaglianze e la protezione del pianeta.



L'ONU, nel 2015, ha indicato 17 punti per arrivare al raggiungimento degli obiettivi:

1) sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque;

2) sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;

3) buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;

4) istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità;

5) parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze;

6) acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari;

7) energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti;

8) buona occupazione e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;

9) innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione;

10) ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi;

11) città e comunità sostenibili:creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi;

12) utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;

13) lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze;

14) utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

15) utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità;

16) pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

17) rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.



Testimonial di eccezione dei 17 punti l'anno scorso erano stati i Puffi, che hanno mandato a tutti l'invito a perseguire la ricerca della felicità, nella speranza di costruire un mondo migliore.