Utrecht: sparatoria in un tram. Un morto. Non si esclude pista terroristica

Dopo la strage di Christchurch, torna l'allarme terrorismo, questa volta in Europa. Sparatoria, questa mattina, ad Utrecht, in Olanda. Secondo le prime notizie, un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un tram per poi fuggire, ma altri testimoni parlano di più aggressori. Una persona sarebbe rimasta uccisa e molte altre sarebbero rimaste ferite. La polizia – che ha circondato un edificio - ha alzato al massimo il livello d'allerta, chiedendo a tutte le scuole della zona di tenere “le porte chiuse”. Rafforzata la vigilanza anche nelle stazioni e nelle moschee; e quest'ultimo particolare lascerebbe pensare ad una possibile matrice islamofoba, come nel caso della Nuova Zelanda. Il primo ministro Rutte ha parlato di una situazione “preoccupante” e ha riunito l'unità di crisi.