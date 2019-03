23 marzo: Giornata mondiale della Meteorologia

Oggi, come ogni 23 marzo, si celebra la Giornata mondiale della Meteorologia per commemorare l'entrata in vigore nel 1950 della convenzione che ha creato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale.



Un'occasione per ricordar il contributo dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali che si occupano della sicurezza e del benessere della società



Il tema scelto per l'edizione 2019 è "Il sole, la terra e il tempo". "Il sole", spiega l'OMM, "è l'energia che alimenta tutta la vita sulla Terra. Guida il tempo, le correnti oceaniche e il ciclo idrologico. Influenza il nostro umore le attività quotidiane. È l'ispirazione per la musica, la fotografia e l'arte".