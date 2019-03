Brexit: Londra paralizzata, oltre 1 milione in piazza. Record di firme per petizione nuovo referendum

Sono più di un milione le persone scese in piazza a Londra nel grande corteo anti Brexit di oggi per invocare un secondo referendum. Lo affermano i promotori della piattaforma 'People's Vote', parlando di una partecipazione "straordinaria".

Intanto sono oltre 4,2 milioni le firme raccolte per la petizione popolare lanciata sul web per chiedere al Parlamento britannico la revoca dell'articolo 50, e quindi lo stop della Brexit, a dispetto del voto referendario di 3 anni fa.