24 marzo 2014: muore Harold Ramis

Cinque anni fa ci ha lasciato Harold Allen Ramis, noto soprattutto per l'iconico ruolo di Egon nei film dei Ghostbusters. La prima pellicola sugli "acchiappafantasmi" nacque dalla felice intesa dello stesso Ramis con Dan Aykroyd e il regista Ivan Reitman, che seppero creare un classico del cinema in grado di affascinare più generazioni.



Ramis si è saputo distinguere soprattutto come sceneggiatore e regista, creando classici della commedia come Ricomincio da capo e Terapia e pallottole. Ci ha lasciato il 24 febbraio 2014, all'età di 69 anni a causa di alcune complicanze dovute alla sua vasculite.