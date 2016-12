Consiglio: approvato odg per la pace in Siria

L'Aula consiliare ieri ha approvato all'unanimità un Ordine del Giorno che impegna il Governo ad intraprendere specifiche misure a favore dei civili in Siria. Da oltre un anno – ricorda la segreteria Esteri - Aleppo è sotto assedio; gli scontri fra l’esercito e i miliziani continuano a mietere vittime fra la popolazione. E la situazione è aggravata dalla difficoltà di evacuare gli sfollati e ricoverarli in zone sicure attraverso corridoi umanitari”. L’Ordine del Giorno chiede in sostanza il massimo sforzo di San Marino nelle sedi internazionali, nel suo ruolo attivo di intermediario di pace. Di oggi, a tal proposito, la co-sponsorizzazione in sede ONU di una proposta di Risoluzione del Liechtenstein, sulla creazione di un Meccanismo di responsabilità per i crimini commessi in Siria. La proposta ha ricevuto l’appoggio convinto del Titano, fra i primi Stati ad aderire allo Statuto di Roma per la creazione della Corte Penale Internazionale.



