Natale, il valore del volontariato nel Messaggio della Reggenza

Nella vigilia di Natale, l'augurio dei Capitani Reggenti, Marino Riccardi e Fabio Berardi, in un messaggio che parte dal senso del Natale, dal suo significato universale, nell'invito alla fraternità e alla speranza in un momento storico in cui la violenza, il terrorismo, le guerre sembrano minare le fondamenta della convivenza pacifica rafforzando la paura e la diffidenza fra gli uomini e alimentando una spirale perversa di ulteriore violenza. La Reggenza dedica allora questo Natale a quanti di adoperano per la pace, la solidarietà e la fratellanza. Richiamano il valore del volontariato e l'impegno delle associazioni che operano nel paese: “con la loro condivisione e disponibilità ad essere accanto a chi vive in solitudine e difficoltà – scrive la reggenza – rappresentano un patrimonio importante e che, soprattutto nella precarietà e nell'incertezza, sanno mostrare la ricchezza del tessuto sociale di una comunità.

Volontariato – aggiungono i Capi di Stato – che dopo anni di diffuso individualismo e consumismo, testimoniano valori da ritrovare: il senso della solidarietà, la comunanza di obiettivi e di destino per dare a tutti i cittadini motivo di fiducia nel futuro.

Dalla Reggenza, tutta la vicinanza a chi più ha bisogno di essere sostenuto, e tutti quelli che durante le feste del Natale saranno impegnati nell'assicurare alla comunità sicurezza e tranquillità.