Convocato per martedì 27 il Consiglio Grande e Generale

All’attenzione dei 60 consiglieri sarà il programma di governo. Poi il giuramento dei 7 segretari di stato con l'insediamento formale del nuovo esecutivo

Solo una breve pausa per le festività. Si torna in aula domani e mercoledì. Breve pausa natalizia per lo stesso esecutivo in pectore, chiamato a presentare al Consiglio il programma di legislatura. Due giorni no stop – con seduta anche notturna – dedicati alla sua discussione e approvazione. Sarà anche la sessione del giuramento del nuovo Governo, che si insedierà così formalmente. 7 i segretari di stato e 7 saranno i consiglieri che li sostituiranno, facendo così ingresso in Consiglio: p­­­­­­resteranno anch’essi giuramento, dopo che la Giunta Permanente delle elezioni avrà espletato le verifiche di competenza. Ancora, l’Aula procederà alla nomina dei Sindaci di Governo, dei membri del Consiglio dei XII, del Magistero di Sant’Agata, nonché della Delegazione Consigliare che rappresenterà San Marino alla Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa. Politica di nuovo al lavoro, a una settimana dall’ultima seduta consiliare, che ha visto approvare - con 36 sì, 8 no e 13 astensioni - il bilancio previsionale dello stato. Polemiche e scontri tra coalizioni di maggioranza e opposizioni, ma il sì alla legge di bilancio ha di fatto scongiurato l’esercizio provvisorio. Approvazione della finanziaria che ha registrato il plauso della Reggenza che, chiudendo i lavori, ha rimarcato: “Il confronto paga”, dando atto alle forze politiche presenti in Aula del senso di responsabilità dimostrato nei confronti del Paese.