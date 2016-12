Consiglio: Celli apre con le parole chiave, rigore crescita e equità

"Rivendichiamo la pienezza della nostra vittoria, ma non possiamo fingere che il 70 per cento dell'elettorato, al primo turno non ha votato per noi". E' il Segretario alle Finanze in pectore ad aprire la discussione sul programma di governo della XXIX legislatura. Adesso.sm si dice pronta a rappresentare anche chi non ha votato per lei. " un approccio serio umile e costruttivo, fondato sul dialogo con tutti, forze politiche e mondo economico", dice Simone Celli, conscio di un paese con delle lacerazioni di cui la nuova maggioranza vuole farsene carico. Nel suo discorso fa appello all' unità nazionale e alla coesione sociale che ha portato all'approvazione del bilancio. "Non abbiamo di fronte una gita fuori porta" ricorda l' esponente Ssd: "abbiamo di fronte una crescita debole e incerta, precarietà dei conti pubblici a cronica sofferenza liquidità di cassa".

In primo piano annuncia il rilancio internazionale del settore finanziario: dalla ricognizione della situazione generale, al debito pubblico e al bilancio e liquidità dello stato. "Dati che - ricorda Celli - saranno condivisi e messi a disposizione sia dei gruppi consigliari che della cittadinanza". Opera di aggiornamento periodico che sarà reso pubblico. L'azione del governo andrà su tre direttrici: riforme strutturali, riforma previdenziale e revisione del sistema imposte indirette. Il futuro Segretario alle Finanze anticipa la revisione della spesa pubblica sulla base del lavoro del comitato per la 'spending review' colpendo i principali centri di costo e privilegio; reperimento di nuove fonti strutturali di entrata, incentivando nuovi progetti imprenditoriali: La prima novità sarà l'avvio all'iter istituzionale dell'abolizione del raddoppio del contributo ai partiti in caso di elezioni. Conferma - Celli - piena fiducia ai vertici di Banca Centrale, riconosce l'utilità dell' Asset quality review, ma non nasconde l'opera di rafforzamento di Carisp, ma soprattutto il riconoscimento allo stato della giusta quota riducendo il ruolo della Fondazione e con la revisione del management secondo indicazione Fmi.