Prima seduta per il nuovo Congresso di Stato

Questa mattina la prima seduta del nuovo Congresso di Stato. Ieri, dopo l'insediamento, c'era già stato un incontro informale per una disanima generale legata a logistica e modalità di lavoro. Si stanno completando gli staff. Gli occhi sono tutti puntati sul primo semestre di Governo con un patto nero su bianco con scadenze delle cose da fare. Uno dei primi punti è stato annunciato dal Segretario alle Finanze: entro gennaio – ha promesso Celli - verrà posto a iter istituzionale il provvedimento per l'abolizione del raddoppio del contributo ai partiti in caso di elezione.