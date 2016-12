San Marino: i propositi del Segretario Zafferani

E' stata ribattezzata la Segreteria di Stato super economica dal momento che raccoglie Lavoro, Industria, Artigianato, Commercio Cooperazione e Telecomunicazioni. Un impegno importante per il neo Segretario Andrea Zafferani che intende, nei primi mesi del suo mandato, rende attrattivo il paese per le imprese. In che modo, lo spiega al microfono di Monica Fabbri. Sentiamo Andrea Zafferani, Segretario al Lavoro e Industria