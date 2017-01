Marina Lazzarini (SSD): "San Marino diventi punto di riferimento per la pace"

La 50esima giornata mondiale dedicata alla Pace apre il 2017 con un nuovo attentato a Istanbul. Marina Lazzarini, sinistra Socialista Democratica, sottolinea in una nota l'ossimoro della violenza che colpisce nella giornata della pace e ricorda, sullo sfondo del contesto internazionale, l'opportunità che può rappresentare San Marino, un luogo per una sede nella quale aiutare i popoli ad incontrarsi, una casa in cui poter discutere e ammorbidire le tensioni, in un terreno neutro, come auspicato recentemente in un’intervista a RTV da Romano Prodi. “In questa direzione dovrà orientarsi il lavoro della Segreteria di Stato per gli Affari Interni – conclude- che, riattivando e assumendo la delega alla Pace, può oggettivamente agire per rendere attivo il ruolo della nostra neutralità di Stato.