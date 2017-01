Sistema bancario, in Consiglio la nomina del Presidente della Fondazione Carisp

Sarà un anno fondamentale per il rilancio del sistema bancario. Annunciati gli interventi per la trasparenza. Si parte intanto con Cassa di Risparmio. In Consiglio nella prossima seduta sarà la nomina del nuovo Presidente della Fondazione

“Non arriverà in Aula un nome a sorpresa” – assicura il segretario alle Finanze Simone Celli, che punta alto sul futuro del sistema bancario, a partire da quello di Cassa di Risparmio e della sua Fondazione. La figura del nuovo Presidente arriverà all'attenzione del Consiglio già nella prossima seduta – con tutta probabilità si terrà il 16 e il 17 gennaio – e sarà nominato dall'Aula su un ventaglio di professionalità, che l'esecutivo intende prima porre all'attenzione di tutti i gruppi consiliari, in un confronto da attivare a breve. Ruolo vacante, quello del Presidente della Fondazione Carisp, ora coperto dal vice-presidente facente funzioni Alessandro Scarano, da quando Nicolini è stato chiamato ai vertici del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Esecutivo che sta ragionando su una rosa di nomi, mentre è già chiaro il profilo: la sammarinesità come requisito, ma anche una figura di garanzia verso il ruolo della Fondazione, e ancor di più di Cassa di Risparmio, in un momento di svolta per il sistema bancario.

Dal segretario Celli, già annunciati gli obiettivi - di prospettiva e a breve termine - proprio su Carisp: lo Stato proprietario a tutti gli effetti di un patrimonio che è dei sammarinesi; interventi imminenti sulla governance – cda e direzione generale – per avere figure competenti in materia di ristrutturazione bancaria, anche in risposta alle richieste del Fondo Monetario Internazionale.

“Dal consolidamento al rilancio del settore” - va oltre il responsabile delle Finanze, quando annuncia la mission per la legislatura e l'anno appena avviati. La collaborazione stretta con Banca Centrale – pronta nel recepire le novità della legge di bilancio, con l'avviso diramato solo ieri della pubblicazione al 1 marzo dei beneficiari effettivi delle banche. Collaborazione poi con tutte le parti in gioco, “certi – dice Celli - che il sistema abbia le carte in regola per affrontare le sfide future”. Sistema bancario, che definisce comparto fondamentale per lo sviluppo, “nel garantire entrate per lo Stato, nonché occupazione di qualità”.



AS