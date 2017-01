Territorio, per il neo Segretario Michelotti il primo punto è il nuovo prg

Per la Segreteria di Augusto Michelotti il progetto dei progetti è il nuovo Prg. San Marino lo attende da tempo: dovrebbe risolvere problemi e dare risposte a un territorio in sofferenza. "Serve un rilancio dell'economia con un territorio che abbia una logica - dice il segretario. Il vecchio piano regolatore è scaduto da 15 anni: vuole dire che è un paese lasciato in balia di sè stesso". E tra i progetti per lo sviluppo del paese Michelotti pensa alle infrastrutture e lancia l'idea di un collegamento rapido su gomma Rimini - San Marino Città. Per le risorse si guarda alle sinergie tra pubblico e privato.