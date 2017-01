Usa: sempre più scontro tra Obama e Trump

Scontro tra Trump e Obama su Guantanamo: il presidente eletto dice stop alle scarcerazioni, ma la Casa Bianca prevede altri rilasci prima del 20 gennaio. Il tycoon attacca General Motors per un'auto prodotta in Messico esentasse: poco dopo Ford annuncia lo stop alla costruzione di una nuova fabbrica in Messico e la decisione di espandere lo stabilimento in Michigan. >E infine nel primo giorno del nuovo Congresso i repubblicani hanno introdotto una risoluzione per cancellare l'Obamacare. Conferenza di Trump l'11 gennaio.