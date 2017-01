Iss, Adesso.sm: "Ecco perché abbiamo scelto Gualtieri"

Adesso.sm spiega i motivi della nomina di Andrea Gualtieri alla Direzione Generale. La scelta – spiega la maggioranza - ha privilegiato un cittadino sammarinese, con all'attivo anni di esperienza alla guida dell'Authority Sanitaria e in possesso dei titoli previsti per ricoprire l'incarico. I problemi dell'Istituto, sia sul versante economico-finanziario che su quello più strettamente sanitario, - continuano – si sono aggravati nonostante la ripetuta segnalazione delle carenze; pertanto la nomina non poteva essere rimandata in attesa di eventuali modifiche della legge 165 del 2004, su cui il governo si riserverà le opportune valutazioni, o di bandi di selezione che avrebbero imposto tempi lunghi. Con questa decisione – conclude Adesso.sm - si chiude così definitivamente uno dei periodi peggiori della sanità sammarinese, caratterizzato da convenzioni a pioggia con professionisti esterni, dal tentativo di screditare i nostri servizi, dalla fuga di alcuni dirigenti, da riforme che hanno riscosso unanime sollevazione dell'utenza, da atti di imperio assurdi come il divieto ai medici di intervenire in conferenze pubbliche”.