Le Istanze d'Arengo all'esame dell'Ufficio di Segreteria

Riunione di inizio anno per l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale incentrata sulla verifica preliminare delle istanze d'Arengo presentate per questo semestre. Accertata la presenza dei requisiti per l'ammisssione: dalla cittadinanza sammarinese dell'estensore dell'istanza al contenuto della stessa che deve essere per legge di pubblico interesse. In totale sono 19, risultate tutte ammesse.