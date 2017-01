Esecutivo per una mobilità sostenibile, partendo dalla PA

Dal segretario ai trasporti i costi della chiusura della funivia e le misure per ridurre i disagi nel periodo pasquale. Il segretario al territorio avvia il confronto con gli uffici competenti verso il nuovo piano regolatore

Ambiente, territorio e trasporti. Tutto il congresso verso una mobilità sostenibile, per la tutela del centro storico. Si parte dall'autoregolamentazione – con l'impegno da parte dei membri dell'esecutivo di parcheggiare fuori dalle mura –, poi le nuove direttive. In testa, l'indicazione a tutti gli uffici pubblici ed enti partecipati a rinnovare il proprio parco auto acquistando solo veicoli a propulsione elettrica, ibrida o ad idrogeno. Non solo, si chiede agli uffici della PA di privilegiare o incentivare i propri fornitori di servizio che facciano ingresso in centro a muoversi con veicoli sostenibili. Ancora, si darà indirizzo alla Polizia Civile a fare controlli sui permessi dei residenti in transito entro le mura, sempre in quest'ottica. Mobilità sostenibile, aumentando in parallelo le postazioni di ricarica dei veicoli elettrici, coinvolgendo Gaps, Ugraa e AASS. Dal segretario Marco Podeschi anche un accenno ai danni subiti dalla Prima Torre, colpita da un fulmine lo scorso 5 gennaio: completamente distrutto l'impianto elettrico. Resterà pertanto chiusa.

E' il segretario con delega ai trasporti Celli a fare chiarezza sulla chiusura della funivia: un periodo lungo, da oggi al 21 aprile, per una manutenzione straordinaria in occasione dei 20 anni dell'impianto. Costerà 1 milione e 900mila euro e, per ovviare ai disagi della chiusura anche durante il ponte Pasquale, già previsto – dopo un confronto con gli operatori turistici - un servizio navetta in collaborazione con Gaps, Azienda dei Servizi e Ufficio Registro Automezzi.

Priorità territorio dal dicastero competente, con il segretario Augusto Michelotti che – annuncia – avvierà già questa settimana il confronto con gli uffici tecnici competenti, e con lo stesso studio Boeri, in vista del nuovo piano regolatore generale.



