Sanità, Santi: “Nomina dei direttori sanitario e amministrativo tramite avviso pubblico"

E' stato uno dei primi atti dell'esecutivo: la nomina del nuovo direttore generale dell'ISS Andrea Gualtieri. Una decisione che non ha mancato di suscitare polemiche, con le opposizioni contrariate da un incarico che – hanno detto - invece che deciso dall'alto, poteva essere decretato tramite bando. Il titolare della Sanità si difende e spiega: “C'era l'impegno di Adesso.sm nel dare seguito all'ordine del giorno per la sostituzione dl Comitato Esecutivo – dice - partendo proprio dal direttore generale, entro il 31 dicembre”. Difende la scelta – “politicamente dovuta” dice - oltre che nel metodo, anche nel merito. “Gualtieri ha le carte in regola per centrare il nostro obiettivo di riorganizzazione della Sanità: sammarinese, dotato di esperienza e know how, dopo anni ai vertici dell'Authority Sanitaria – spiega, annunciando una rapida e completa sostituzione del Comitato Esecutivo. Manzaroli e Francini prolungheranno l'incarico di direttore sanitario e amministrativo fino a fine gennaio. Poi nuove nomine, alle quali si procederà tramite avviso pubblico. Da mercoledì 11 intanto la segreteria alla Sanità si sposterà a tutti gli effetti nella attuale sede della segreteria al Turismo in Contrada Omagnano.



Nel video, l'intervista al segretario alla Sanità, Franco Santi



AS