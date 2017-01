Questione "commissioni" sul tavolo dell'Ufficio di Presidenza

Si riunisce alle 14.30 l'ufficio di Presidenza per decidere data e ordine del giorno del Consiglio. Sul tavolo anche la questione della presidenza delle commissioni alla minoranza, come richiesto da Democrazia in Movimento. Adesso.sm in più occasioni ha manifestato la volontà di concederle quelle di Garanzia, ma per le altre ha già detto no e spera di arrivare alle nomine nella sessione di Gennaio. Oggi si discuterà anche del numero dei membri. Rete e San Marino Insieme ne chiedono 18; la maggioranza è pronta a salire fino a 17. Riguardo all'ordine del giorno, Adesso.sm ha annunciato nei giorni scorsi l'avvio all'iter della legge sull'abolizione del raddoppio del contributo elettorale ai partiti.