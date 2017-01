Università, la prima stretta di mano fra segretario e rettore. Su polemica bilancio Petrocelli "lettura sbagliata"

Per la sua prima visita istituzionale, il Segretario all'istruzione e all'informazione Marco Podeschi ha scelto l'università. Un gesto apprezzato dal rettore Corrado Petrocelli. L' incontro è avvenuto nella sede dell'antico monastero di Santa Chiara. Una forte stretta di mano per iniziare il percorso che il segretario aveva annunciato una volta nominato in campo universitario: rafforzare il settore dell'istruzione e rendere più forte l'università, che, a detta di Podeschi, è in crescita.





Ma quella di oggi è stata anche un'occasione per parlare della questione bilancio. Una vicenda che ha interessato la stampa di questi giorni, per la relazione della commissione di controllo della finanza pubblica sui conti definiti in rosso del 2015. Un dato smentito dal rettore Petrocelli che afferma come gli iscritti in realtà “sono raddoppiati” e che i 250 mila euro contestati sono una “lettura errata dei dati di bilancio”. Questo perché dalla Commissione, riferisce il direttore generale dell'università, è stato preso in considerazione il parametro sul “bilancio economico patrimoniale” che deriva da una riclassificazione della gestione finanziaria.







Nel video le interviste a Corrado Petrocelli (Rettore UniRSM) e Marco Podeschi (Segretario Cultura) e Isabella Bizzocchi (Direttore generale Università)



Serena Santoli