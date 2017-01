L'addio di Obama, tra commozione e applausi

"Yes we can!": con lo slogan che lo ha portato alla presidenza nel 2008 Barack Obama ha concluso il suo discorso di addio alla nazione, tenuto nella notte a Chicago davanti a migliaia di persone. Commozione, abbracci finali e ovazioni per il

presidente uscente, e per Michelle. "L'eccezionalità dell'America è nel cambiamento. E noi il cambiamento lo abbiamo fatto. Oggi l'America è un Paese migliore", ha detto Barack Obama ricordando il via libera alle nozze gay, il salvataggio dell'industria dell'auto.

Nel suo ultimo discorso come Presidente degli Stati Uniti ha ribadito il no ad ogni discriminazione, anche quella - ha sottolineato – contro i musulmani d' America.