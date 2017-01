Consiglio D'Europa: D'Ambrosio capodelegazione per San Marino

La commissione si è riunita per la prima volta dall'inizio della legislatura in vista dell'assemblea a Strasburgo dal 23 al 27 gennaio

Si è riunita per la prima volta, dall'inizio della legislatura, la Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Ne fanno parte composta dai Consiglieri Vanessa D’Ambrosio, capo delegazione, Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini

Nel corso dell’incontro la delegazione ha preso visione dell’ordine del giorno dei lavori per la sessione dell’Assemblea in programma a Strasburgo dal 23 al 27 gennaio ed ha proceduto a definire la partecipazione dei membri nell’ambito delle Commissioni.